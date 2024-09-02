Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жителям Петербурга рассказали о погоде на неделе

Синоптик Колесов: теплая и сухая погода ожидается в Петербурге на неделе

close
Александр Гальперин/РИА «Новости»

Летняя погода ожидается в Санкт-Петербурге в ближайшие дни, в городе будет тепло и сухо. Об этом сообщил синоптик Александр Колесов, передает «Мойка78».

По его словам, во вторник, 3 сентября в Ленинградской области возможны небольшие осадки, однако, с середины недели погоду в регионе будет определять антициклон.

«Фон температуры воздуха в дневные часы в первой половине недели ожидается очень высоким, до +23…+28°C, во второй половине недели станет немного прохладнее +20…+25°C», — сообщил Колесов.

При этом ночные температуры будут находиться в пределах +8…+13°C, в отдельных районах они составят +4°C. Синоптик добавил, что осадки, в том числе, в выходные дни, в городе не ожидаются. Следующий атмосферный фронт достигнет города к началу следующей недели, заключил он.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого говорил, что практически во всех регионах России в августе были зафиксированы температурные аномалии, отмечалось превышение нормы в течение месяца. Также научный руководитель Гидрометцентра РФ отметил, что в августе существенно уменьшился уровень пожарной опасности.

Ранее синоптики спрогнозировали москвичам на сентябрь летнюю погоду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами