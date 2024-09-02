Жителям Петербурга рассказали о погоде на неделе

Летняя погода ожидается в Санкт-Петербурге в ближайшие дни, в городе будет тепло и сухо. Об этом сообщил синоптик Александр Колесов, передает «Мойка78».

По его словам, во вторник, 3 сентября в Ленинградской области возможны небольшие осадки, однако, с середины недели погоду в регионе будет определять антициклон.

«Фон температуры воздуха в дневные часы в первой половине недели ожидается очень высоким, до +23…+28°C, во второй половине недели станет немного прохладнее +20…+25°C», — сообщил Колесов.

При этом ночные температуры будут находиться в пределах +8…+13°C, в отдельных районах они составят +4°C. Синоптик добавил, что осадки, в том числе, в выходные дни, в городе не ожидаются. Следующий атмосферный фронт достигнет города к началу следующей недели, заключил он.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого говорил, что практически во всех регионах России в августе были зафиксированы температурные аномалии, отмечалось превышение нормы в течение месяца. Также научный руководитель Гидрометцентра РФ отметил, что в августе существенно уменьшился уровень пожарной опасности.

Ранее синоптики спрогнозировали москвичам на сентябрь летнюю погоду.