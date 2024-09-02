Россиянка оторвала палец, зацепившись обручальным кольцом

Микрохирурги ГКБ им. А.К. Ерамишанцева спасли женщину с травматической ампутацией безымянного пальца правой руки. Об этом сообщает Департамент здравоохранения Москвы в Telegram-канале.

Пациентка поступила в медицинское учреждение с серьезной травмой, женщина занималась домашними делами, зацепилась кольцом и оторвала безымянный палец правой руки.

Хирурги приняли решение о проведении оперативного вмешательства, поврежденный палец закрепили на кисти, сшили сухожилия, вены и артерию, обеспечивающие ток крови. Операция длилась четыре часа, после чего женщина провела несколько дней под наблюдением врачей.

Сейчас пациентка уже выписана домой — ей предстоит реабилитация, чтобы полностью восстановить функцию пальца. После полного восстановления россиянка вновь сможет носить на безымянном пальце обручальное кольцо, отметили медики.

До этого сообщалось, что в Москве мужчина посетил вечеринку в одном из баров и лишился пальца. В разгар вечеринки 42-летнему мужчине, который пил пиво с друзьями, дали взорвать петарду. Однако тот забыл, как это делается, и пиротехника рванула прямо у него в руках. В результате мужчина лишился кончика указательного пальца.

Ранее в Подмосковье семилетний ребенок лишился пальца, когда колол дрова.