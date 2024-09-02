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Белоусов назвал причину успеха армии России на поле боя

Белоусов отметил роль нового вооружения и робототехники в успехе на поле боя

Успех российской армии на поле боя на сегодняшний день достигается за счет применения новейшего вооружения и использования робототехники. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов, передает ТАСС.

В День знаний глава российского оборонного ведомства поздравил с началом нового учебного года профессорско-преподавательский состав, а также курсантов и слушателей Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.

«Сегодня успех на поле боя достигается за счет применения новейшего вооружения, активного использования робототехники», — заявил министр.

Также Белоусов оценил важную роль надежной системы связи и управления, а также постоянное улучшение системы управления. В их числе министр упомянул системы с использованием искусственного интеллекта и цифровых технологий.

До этого Белоусов осмотрел на площадке форума «Армия» образцы вооружения и военной техники, которые эффективно зарекомендовали себя в зоне специальной военной операции.

Ранее была названа главная проблема для техники ВСУ осенью.

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