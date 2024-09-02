Спасатели ликвидируют последствия взрыва в Новороссийске

К ликвидации последствий взрыва в Новороссийске привлекли от РCЧC 18 человек личного состава, 6 единиц техники — от МЧС России 13 человек личного состава, 4 единицы техники. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

«В результате хлопка газо-воздушной смеси, начался пожар в квартире на 4 этаже дома на ул. Видова. Жильцов эвакуировали. Возгорание на 20 кв. м. потушено в 14:55. Есть пострадавший», — сообщили в оперштабе.

В региональном МВД сообщили, что территорию вокруг дома оцепили для проезда спецтехники. На месте работают оперативные службы.

До этого взрыв в одном из домов Кизела произошел утром 22 августа. В результате разрушились несколько квартир, из-за хлопка пострадали несколько человек, точное количество которых не уточняется. В некоторых источниках есть информация о двоих пострадавших, один из них от госпитализации отказался.

Ранее спасатели вытащили мужчину из-под завалов у дома в Кизеле, где взорвался газ.