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На севере Франции сгорела церковь, рухнула колокольня

BFMTV: во французской коммуне Сен-Омер сгорела церковь Непорочного зачатия

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SaintMontjoie/X (ранее Twitter)

На севере Франции, в коммуне Сен-Омер (Па-де-Кале), произошел большой пожар в местной церкви Непорочного зачатия. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Возгорание началось около четырех часов утра по местному времени. Вначале огонь появился в ризнице, откуда пламя распространилось по всему зданию вплоть до крыши.

От огня обрушилась колокольня.

Кроме нее в храме разрушены боковой и центральный нефы. На тушение огня прибыли более сотни пожарных, огонь удалось локализовать к 7:30 утра. Причины случившегося выясняются. Никто из людей не пострадал.

Церковь Непорочного Зачатия была построена в 1859 году. В 2018 году ее капитально реставрировали. Храм известен неоготическим стилем и необычным наклоном, связанным с болотистой почвой. До пожара в церкви каждый год проводили концерты, на которых выступал хор и оркестры из региона Овернь. Ущерб от пожара оценивается как огромный.

31 августа сообщалось, что при обрушении крыши церкви Непорочного Зачатия в бразильском городе Ресифи пострадали по меньшей мере 25 человек. Причины случившегося выясняются. Известно, что шестью днями ранее на крыше церкви были установлены новые панели солнечных батарей.

Ранее сообщалось, что на территории церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Москве произошел пожар.

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