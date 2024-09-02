Суд смягчил сроки фигурантам дела о вымогательстве у главы «Ростеха»

Мосгорсуд смягчил на два года сроки фигурантам дела о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Об этом сообщает Telegram-канал »Осторожно, новости».

Коммерческому директору «Осторожно, Media» Кириллу Суханову срок лишения свободы сокращен с 7,5 до 5,5 года, авторам канала «Тушите свет» Ариану Романовскому и Тамерлану Бигаеву — с 7 до 5 лет колонии строгого режима.

В феврале стало известно, что «Ростех» просил суд смягчить им приговор.

По версии следствия, в 2022 году Суханов вместе с подельниками потребовал от Чемезова 11 млн рублей в обмен на отказ от публикации порочащих его имя сведений в социальных сетях. Журналисты намеревались выложить соответствующую информацию в Telegram-канале «Тушите свет». Суханов заявлял, что готов принести извинения потерпевшей стороне и признать вину в части получения 800 тыс. рублей. Он утверждал, что 11 млн рублей он не вымогал. Романовский также не признал вину. 12 февраля суд вынес им приговор.

Ранее Собчак заявила, что «готова пойти на все» для помощи задержанным по делу о вымогательстве у главы «Ростеха».