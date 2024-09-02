В России призвали ввести единую для всех регионов школьную форму

Российское правительство должно разработать ГОСТы на школьную форму, которые будут учитываться во всех регионах. Они должны включать в себя все виды одежды учащихся – повседневной, праздничной и спортивной. С таким предложением выступил председатель «Совета отцов России» Андрей Згонников.

Вся школьная форма по ГОСТам должна быть доступной и практичной, а также стоить одинаково для всех, считает общественник.

«Семьи имеют разный материальный достаток. А стоимость школьной формы достаточно высокая», — объяснил он в беседе с 360.ru.

Проблемой эксперт назвал необходимость покупать новую школьную форму ребенку при переезде в другой регион и обновлять гардероб учащихся из-за того, что дети быстро растут. Единая форма решит подобные проблемы, так как ее не придется менять при переезде, а также она будет стоить дешевле, считает Згонников.

«Детям будет прививаться дух коллективизма, традиционные ценности, начиная с одежды и заканчивая совместным решением социально значимых задач», — заключил активист.

До этого исследователи провели опрос и выяснили, что 71% россиян считают, что в стране необходимо ввести единую школьную форму. По мнению респондентов, это позволит уравнять детей из разных семей и минимизировать поводы для травли и буллинга. Помимо этого, с родителей снимется часть финансовой нагрузки. Выступающие за это россияне подчеркивают, что «дети должны демонстрировать в школе знания, а не полноту кошелька своих родителей».

Росаккредитация ранее проверила сертификаты на школьную форму.