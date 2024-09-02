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Самарец решил добраться пешком до Москвы и прошел более 1000 км за 75 дней

Житель Самары дошел пешком до Москвы, преодолев более 1000 км за 75 дней

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Телеграм-канал «Дико дикий турист»

Житель Самары дошел до Москвы за 75 дней, ночуя в палатке и питаясь подножным кормом. О его походе рассказывает kp.ru.

Евгений Юрьев вышел из Самары 15 июня, взяв в дорогу палатку, спальник и медикаменты и поставив перед собой цель — добраться до столицы за 90 дней. О буднях под открытым небом энтузиаст рассказывал в своем Telegram-канале «Дико дикий турист».

«Чаще всего питался подножным кормом, пища, которая растет вокруг. Для набора белка ел сверчков. Приятного мало, одно дело съесть его по приколу, а другое — когда нечего есть. Но это восхитительный опыт, я чувствую себя первобытным человеком», — поделился самарец.

Изначально Юрьева сопровождала его собака по кличке Айя, но после 1000 км друзья расстались. Путешественник решил отправить питомца домой и закончить турне в одиночку, так как Айя «похудела и уже не выдерживала такой длинный путь».

По дороге мужчина успевал вырезать поделки из дерева, монтировать видео и общаться с подписчиками, а 30 августа наконец добрался до окраины Москвы и сделал фото у южной конечной станции метро «Котельники».

«Спасибо всем за эти замечательные 75 дней! Спасибо за поддержку, без вас я бы, скорее всего, не дошел. Спасибо за ваши внимание и теплые слова... Я сделал это», — заключил блогер.

В прошлом году полиция не пустила во Владивосток велосипедиста, который за 70 дней преодолел 8600 километров.

Ранее британец пробежал 2100 км, чтобы собрать деньги для тайских сирот и детских домов.

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