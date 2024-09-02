В Госдуме заявили, что вымогательство у бойца СВО в Приморье — единичный случай

Вымогательство денег бандитами у участника специальной военной операции из Приморья — единичный, но вопиющий случай. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился депутат Госдумы от региона Виктор Пинский.

«Случай вопиющий. Это циничная игра на чувствах людей. Такое не может остаться безнаказанным. С произошедшим сейчас разбираются. «Единая Россия» отреагировала сразу. Информация на данный момент говорит о том, что это единичный случай. Сейчас ситуация на контроле лично у председателя Следственного комитета РФ. И это гарантия того, что виновные будут наказаны», — сказал он.

Речь идет об истории военнослужащего Никиты Носова, который вернулся с фронта без руки. Журналистка Анна Шарипова опубликовала в своем Telegram-канале видео 21-летнего мужчины — в нем он рассказал, что после возвращения с СВО начал получать выплаты, которыми заинтересовались «местные бандиты».

По словам бойца, он обратился в местный СК и полицию, однако силовики отказались вести расследование. В полицейском отделении заявление военного якобы разорвали у него на глазах. Тогда он обратился к главе Следственного комитета, — Носов утверждает, что в деле есть и другие пострадавшие.

Мужчина отправил видео родственникам и пропал. Спустя несколько часов его нашли без сознания, он пытался покончить с собой. Ветерана доставили живым в больницу в тяжелом состоянии. После этого в Приморье начали проверку по делу о вымогательстве. Бастрыкин взял дело под контроль.

На ситуацию обратил внимание и депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он утверждает, что в регионе «действует этническая банда». Парламентарий направил запрос в Генпрокуратуру и призвал наказать не только вымогателей, но и правоохранителей, которые «своим бездействием стал фактическим пособником бандитов».

2 сентября официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские в Уссурийске задержали одного подозреваемого в вымогательстве денег у военного, он дал признательные показания. Волк добавила, что задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее неизвестные избили участника СВО в Санкт-Петербурге.