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В образовательных учреждениях СК России в ЛНР встретили День знаний

Первые 50 ребят начали обучение в кадетском корпусе СК России в ЛНР

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ФГКОУ «Луганский Кадетский Корпус Следственного Комитета Российской Федерации»

В Луганской академии и Луганском кадетском корпусе Следственного комитета России прошла торжественная линейка в честь Дня знаний, сообщает пресс-служба образовательного учреждения.

В торжественном мероприятии приняли участие ректор Луганской академии СК России Сергей Хорьяков и директор Луганского кадетского корпуса СК России Владимир Гищенко.

Во время подготовки к учебному году в образовательных учреждениях провели ремонтно-строительные работы, а преподавательский состав подготовил образовательные программы по разным дисциплинам.

Всего на первый курс в Луганской академии СК России поступили 50 студентов, из которых 7 детей участников СВО. В Луганский кадетский корпус СК России также поступили 50 ребят, их которых 8 детей участников СВО.

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