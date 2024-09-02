На Украине задержали поджигателей автомобилей ВСУ

На Украине задержали четырех человек, которых подозревают в поджоге автомобилей военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Служба безопасности страны (СБУ) в Telegram-канале.

Отмечается, что в результате спецоперации в Херсоне, Николаеве и Одессе задержаны организатор и трое участников «преступной группы».

«Они поджигали служебные авто сил обороны. Приоритетными целями были военные пикапы, которые вовлечены в выполнение боевых задач», — говорится в сообщении.

По информации СБУ, задержанные подожгли пять машин ВСУ. Их обвиняют в нарушении статьи «Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц». Им грозит до восьми лет тюрьмы.

23 августа сообщалось, что неизвестные в Киеве подожгли минимум шесть автомобилей, которые могут принадлежать военным.

С начала года национальная полиция Украины задержала 68 человек за поджоги автомобилей военнослужащих. Такие поджоги чаще всего фиксируют в Киеве, Одессе, Днепре и Харькове.

Кроме того, сообщалось о серии поджогов релейных шкафов на Украине. Один из инцидентов в начале августа произошел в Киеве на железнодорожной станции Святошин.

Ранее на Украине молодой человек пытался сжечь военкомат.