В немецком отеле конференц-зал назвали в честь концлагеря

В одном из берлинских отелей конференц-зал назвали в честь концлагеря Флоссенбюрг (Flossenbürg) в Баварии. На спорность такого подхода обратило внимание немецкое издание Bild.

В публикации отмечается, что отель «Дом Дитриха Бонхеффера» (Dietrich-Bonhoeffer-Haus) назван в честь лютеранского пастора и теолога Дитриха Бонхеффера — одного из самых известных борцов с национал-социализмом из числа немецких священников. Он закончил свой земной путь в концлагере Флоссенбюрг, и один из семи существующих в отеле конференц-залов назвали «Комната Флоссенбюрга» (Raum Flossenbürg).

На вопрос обозревателя Bild об уместности такого наименования в отеле ответили, что «Флоссенбюрг как место мученичества Дитриха Бонхеффера также принадлежит к ряду точек его жизни» и название конференц-зала «является символом памяти одного из величайших богословов ХХ века».

С таким подходом не согласна глава Фонда Бонхеффера Виола Тюрк, которая заявила изданию, что это «сделано из лучших побуждений, но ошибочно», добавив, что «не хотела бы сидеть в комнате под названием Освенцим или Бухенвальд».

20 августа сообщалось, что Верховный суд ФРГ подтвердил приговор бывшей сотруднице концлагеря Штуттгоф. Женщина работала машинисткой коменданта лагеря в период с 1943 по 1945 год, сейчас ей 99 лет.

Ранее сообщалось, что в Германии нацистский бункер переоборудовали в гостиничный комплекс.