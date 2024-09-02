Экс-советника губернатора Орловской области обвинили в создании ОПГ

Бывшему советнику орловского губернатора Сергею Лежневу предъявили третье обвинение. На этот раз он обвиняется в создании преступной группы. Об этом сообщила бывшая зампред Орловского областного Совета Валентина Остроушко, передает ОрелTimes.

«Сергею Лежневу предъявили обвинение в создании преступного сообщества. Это уже третье обвинение, которое силовики выдвигают бывшему советнику», — говорится в сообщении.

Издание напомнило, что согласно УК РФ, минимальное наказание за подобное правонарушение составляет 12 лет лишения свободы, тогда как максимальное — 20 лет и штраф до 5 миллионов рублей.

До этого сообщалось, что уголовное дело по статье о крупном мошенничестве возбуждено в отношении Лежнева. Следователь представил в обоснование ходатайства копии материалов дела по статье о «мошенничестве в особо крупном размере».

Также стало известно, что сотрудники полиции задержали экс-советника губернатора Орловской области и доставили его в изолятор временного содержания.

Ранее в Москве вынесли приговор начальнику отдела по вопросам миграции.