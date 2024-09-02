Воспитатель более 20 лет насиловал девочек на работе

Серийный педофил, работавший воспитателем в детских садах Австралии и Италии, признал вину в 307 преступлениях, совершенных против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщает The Guardian.

Очередное заседание суда по делу Эшли Пола Гриффита состоялось 2 сентября. Его обвинили в преступлениях, совершенных с января 2007 года по август 2022 года в детских садах Брисбена, Сиднея и Пизы, где в тот момент Гриффит трудился педагогом.

Его обвиняли в сексуализированном насилии над детьми, изготовлении фото- и видеоматериалов непристойного содержания с несовершеннолетними, хранении и распространении этих материалов.

В суде, по информации издания, были названы имена 60 детей, ставших жертвами извращенца. Мужчина кивал, когда судья зачитывал обвинения, и в конце признал себя виновным.

В ходе следствия было установлено, что мужчина совершал противоправные действия в отношении несовершеннолетних не во всех детских садах, где был трудоустроен.

Ранее российский воспитатель пинал детей и кричал на них во время занятия.