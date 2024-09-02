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Психолог объяснила, нужно ли ругать подростков за молодежный сленг

Психолог Андронникова: подростков не стоит ругать за молодежный сленг

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fast-stock/Shutterstock/FOTODOM

Родителям не стоит ругать своих детей за использование молодежного сленга в своей речи, потому что он позволяет им влиться в свою возрастную группу. Об этом kp.ru рассказала кандидат психологических наук, декан факультета психологии Новосибирского государственного педагогического университета Ольга Андронникова.

«Параллельно с этим происходит важный процесс — отделение от родителей, осознание себя как личности. И это — один из этапов взросления. Единственное, что тут могут сделать родители, это спокойно объяснить, в каких ситуациях уместно использовать сленг, а где — нет. Но без упреков и криков, иначе толку от этого не будет», — отметила эксперт.

По ее словам, преподавателям стоит относиться к использованию молодежных слов с юмором. Например, можно предложить школьнику придумать пять синонимов высказанного им выражения. При этом если подросток начал резко использовать сленг, родителям стоит насторожиться, добавила Андронникова. Это может указывать на то, что у школьника сменилась компания, пояснила она.

Научный сотрудник Института русского языка им. Виноградова, научный руководитель портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов до этого говорил, что появление молодежного жаргона и новых слов является признаком здорового развития русского языка, потому что это помогает обогатить его и определить литературную норму будущего.

Ранее ученые выяснили, что орангутаны используют сленг, чтобы показать свою крутость.

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