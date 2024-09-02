Очевидцы: в жилом доме в Калининграде горят самые дорогие квартиры

Пожар на крыше дома на Эпроновской улице в Калининграде разгорелся за пять минут, жильцы успели выбежать на улицу с «небольшими пакетами». Об этом «Газете.Ru» рассказала очевидица возгорания Анет.

«Заметили небольшой пожар, находясь напротив на маяке на смотровой площадке. Разгорелось все быстро, в течение пяти минут на крыше изначально. Все уже потушили. Пожарные приехали быстро. Думаю, там никто не пострадал. Люди все на улицу выбежали. Все спокойно вышли с небольшими пакетами», — сказала она.

Еще одна жительница Калининграда Ольга в беседе с «Газетой.Ru» добавила, что пожар мог охватить самые дорогие квартиры дома.

«Мы заметили минут 30-40 назад. Было сильное задымление, огонь, горел самый верхний жилой этаж. Сейчас тушат — мы видели струю воды, которая била по средним этажам, не добравшись до горящего верхнего. Сейчас огонь меньше, дыма почти нет, думаю, потушили. По пострадавшим неизвестно, горел этаж с панорамными окнами, предположительно, с самыми дорогими в доме квартирами», — сказала девушка.

2 сентября в жилом доме на Эпроновской улице произошел сильный пожар. Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что выехал на место пожара, в тушении которого задействованы «все силы и средства». Он уточнил, что предварительной причиной пожара стало короткое замыкание. Из дома эвакуировали 14 человек, четверых спасли из застрявшего лифта.

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