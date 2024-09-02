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Врачи достали таракана из мужчины, пожаловавшегося на кашель и плохой запах изо рта

Asia One: в Китае врачи достали таракана из дыхательных путей пациента

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Shutterstock

Китайские врачи обнаружили в дыхательных путях мужчины таракана, пишет Asia One. Пациент обратился за помощью к медикам с жалобами на хронический кашель и неприятный запах изо рта.

Как пишут местные СМИ, 58-летний мужчина из Хайнаня пришел в больницу и пожаловался на плохое самочувствие. Он рассказал доктору, что постоянно кашляет, а из его рта исходит неприятный запах. Кроме того, пациент добавил, что за три дня до визита в клинику он почувствовал, как ему в нос заползло какое-то насекомое.

Обследование показало наличие постороннего предмета в дыхательных путях китайца. Мужчине сделали операцию и извлекли из горла таракана. После этого пациент почувствовал себя лучше и был выписан домой через пять дней.

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