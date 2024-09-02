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Военный медик объяснил, как в организмы солдат ВСУ попали супербактерии

Полковник Супотницкий: супербактерии солдаты ВСУ подхватили в медучреждениях

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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Устойчивые к антибиотикам супербактерии в зоне боевых действий появляются там, где лежат ослабленные, раненые люди, объяснил полковник медицинской службы в отставке, автор книг по истории эпидемии Михаил Супотницкий. О суперэпидемии на этом фоне речи не идет, заверил он в беседе с 360.ru.

Напомним, газета Times до этого со ссылкой на инфекционистов написала, что в организмах раненных на Украине военных западные врачи находят устойчивые к антибиотикам бактерии. Они при этом подчеркнули, что заражение такими супербактериями происходит в медучреждениях, а не в траншее на фронте. С этим согласился Супотницкий – по его словам, это действительно внутрибольничная инфекция.

«Ничего нового в этом нет. Они не обладают какой-то особой эквивалентностью. Когда человек ослабленный, они для него опасны. А говорить о том, что будет суперэпидемия, бессмысленно», — заверил врач.

Он также объяснил, что появление таких бактерий в медучреждениях – это признак недостаточно ответственного отношения к инфекциям, что вполне естественно в условиях большого числа раненых солдат. Также в таких обстоятельствах не хватает противомикробных препаратов, заключил специалист.

Ранее ученые обвинили своих коллег в увеличении числа опасных для человека супербактерий.

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