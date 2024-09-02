Двух российских школьников придавило бетонной плитой

В поселке Тепличный Саратовской области прогулка двух школьников закончилась трагедией — их придавило бетонной плитой. Об этом сообщил начальник Управления региональной безопасности Правительства области Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 1 сентября. На место прибыли специалисты экстренных служб и с помощью гидравлического инструмента извлекли 12-летнего и 13-летнего мальчиков из-под плиты. Старшего ребенка доставили в больницу, второму медики помочь не смогли.

В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранительные органы.

До этого похожий случай произошел на Урале, в Алапаевске — там плитой придавило десятилетнего мальчика, который забрался на строительную площадку частного дома.

Ранее в Ставрополе 10-летний мальчик проломил голову, играя на стройке.