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Фигурант дела генерала Попова ознакомился с материалами дела

ТАСС: бизнесмен Моисеев и защита ознакомились с материалами дела генерала Попова

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Предприниматель Сергей Моисеев и его защита завершили ознакомление с материалами дела, по которому проходит генерал-майор Иван Попов. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что материалы дела состоят из 39 томов.

Обвинение по делу генерала и бизнесмена настаивает на проведении суда в Москве, а не в новых регионах РФ, где, по версии следствия, были совершены преступления. Попов и защита с материалами дела пока не ознакомились, срок ознакомления им ограничили до 3 сентября.

21 мая стало известно об аресте экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. Его подозревают в краже металлоконструкций, закупленных для оборудования оборонительных сооружений в Запорожской области. С середины мая военный арестован и содержится в СИЗО.

По данным следствия, Попов действовал в составе организованной группы вместе с Моисеевым и еще одним подельником, участником СВО. Моисеев признал вину и частично погасил ущерб. Попов вину отрицает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-генерала СБУ объявили в международный розыск.

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