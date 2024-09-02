Фигурант дела генерала Попова ознакомился с материалами дела

Предприниматель Сергей Моисеев и его защита завершили ознакомление с материалами дела, по которому проходит генерал-майор Иван Попов. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что материалы дела состоят из 39 томов.

Обвинение по делу генерала и бизнесмена настаивает на проведении суда в Москве, а не в новых регионах РФ, где, по версии следствия, были совершены преступления. Попов и защита с материалами дела пока не ознакомились, срок ознакомления им ограничили до 3 сентября.

21 мая стало известно об аресте экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. Его подозревают в краже металлоконструкций, закупленных для оборудования оборонительных сооружений в Запорожской области. С середины мая военный арестован и содержится в СИЗО.

По данным следствия, Попов действовал в составе организованной группы вместе с Моисеевым и еще одним подельником, участником СВО. Моисеев признал вину и частично погасил ущерб. Попов вину отрицает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-генерала СБУ объявили в международный розыск.