Путин назвал важное направление, которым занимается государство

IT-сфера является одним из важнейших направлений, развитием которого занимается государство. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время урока «Разговоры о важном» в кызылской школе № 20, трансляцию которого ведет Telegram-канал Кремля.

«IT-сфера – это одно из важнейших направлений, которым занимается государство», — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что от того, насколько эффективным будет развитие этой сферы, зависит будущее России. Также российский лидер отметил, что страна «достаточно неплохо» работает в данной отрасли.

До этого сооснователь онлайн-школы программирования Хекслет Кирилл Мокевнин рассказал «Газете.Ru», что в IT ощущается нехватка квалифицированных кадров с уровнем middle и выше. При этом эксперт отметил, что требования к компетенциям работников меняются и продолжают расти.

Он также рассказал, что среди прочего идет увеличение количество IT-компаний и стартапов, что ведет к усилению конкуренции за таланты на рынке труда.

Ранее эксперт дал советы будущим абитуриентам при поступлении на направления кибербезопасности.