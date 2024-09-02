Пострадавшая при атаке дрона в Саратове остается в реанимации

Жительница жилого комплекса «Волга Скай» в центре Саратова, пострадавшая после атаки украинского беспилотника, остается в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прессс-службу Минздрава региона.

«Состояние женщины по-прежнему остается тяжелым. Находится в отделении реанимации. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме», — заявили в пресс-службе.

26 августа в небе над Саратовом и Энгельсом сбили несколько украинских беспилотников. Однако их обломки упали на жилые дома, из-за чего несколько человек получили ранения. В частности, фрагменты одного из БПЛА попали в 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай» на Предмостовой площади.

29 августа губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что сотрудники профильных служб завершили разбор поврежденных конструкций многоэтажного жилого дома. По его словам, всего из-за ударов дронов в здании оказались повреждены 16 квартир.

Ранее появилось видео из атакованной беспилотниками многоэтажки в Саратове.