Издатели настольных игр призвали Минпромторг усовершенствовать борьбу с контрафактом

Российские издатели настольных игр направили открытое письмо в Минпромторг с призывом усовершенствовать систему борьбы с контрафактом. «Газета.Ru» ознакомилась с текстом письма.

Свои подписи под письмом оставили издательства Hobby World, GaGa Games, «Экивоки», «Экономикус», а также объединение независимых издателей настольных игр «Лига партизан». Письмо также направлено в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) и крупнейшим маркетплейсам.

В письме указывается, что годовые объемы продаж контрафактных настольных игр уже превышают 2 млрд рублей, а это почти десятая часть всего рынка. Наиболее наглядно проблему контрафакта можно увидеть на маркетплейсах, где на каждую карточку оригинального товара может приходиться до нескольких десятков подделок. На сегодняшний день маркетплейсы стали важным каналом сбыта настольных игр: от 40 до 70% продаж популярных изданий приходится именно на крупнейшие онлайн-площадки. Такую оценку предоставили участники рынка в ходе опроса, проведенного «Лигой Партизан».

Издатели подчеркивают, что все бремя борьбы с распространением контрафакта лежит на правообладателях. С юридической точки зрения маркетплейсы выступают лишь рекламными посредниками, что позволяет им не нести ответственности за торговлю контрафактом и не спешить с обработкой запросов от правообладателей в случае выявления подделок. В то же время бизнес-модель маркетплейсов предполагает привлечение как можно большего числа продавцов на площадки, без должного информирования их об ответственности за торговлю контрафактом. Все это создает благоприятные условия для распространения подделок, а вот стимулов бороться с ними у маркетплейсов нет.

Издатели считают необходимым распространить ответственность за продажу контрафакта на маркетплейсы и внести соответствующие изменения в законодательство. Кроме того, издатели призывают маркетплейсы разработать и внедрить эффективные инструменты для правообладателей, которые позволяют не только подавать жалобы на существующие нарушения, но и предотвращать размещение карточек с контрафактом в будущем.

«Наблюдаемый нами сегодня поток подделок говорит о том, что системе требуется донастройка. В последние три года мы фиксировали взрывной рост онлайн-торговли — накопились эффекты, которые было сложно предсказать. В частности, выявились лазейки для недобросовестных продавцов. Уверена, что их можно устранить совместными усилиями, и мы готовы работать над решением этой проблемы вместе со всеми участниками рынка», — прокомментировала Анастасия Заикина, юрист практики по борьбе с контрафактом Semenov&Pevzner.

По словам основателя и СЕО издательства «Экивоки» Ольги Якимук, контрафакт — это беда не только правообладателей. Покупатели получают некачественный и, возможно, опасный товар, снижается их доверие не только к брендам, но и к самим маркетплейсам.

«А государство при этом недополучает доходы от налогов и таможенных сборов. Через границу идут огромные потоки подделок — прямиком на маркетплейсы, а оттуда по всей стране. И речь идет далеко не только о настольных играх. Пора решать проблему системно и всерьез», — сказала она.

Ранее россиянам рассказали о лайфхаках, как эффективно вернуть онлайн-покупку.