Раскрыт размер выплат родственникам погибших в катастрофе Ми-8

Близким погибших при крушении вертолета Ми-8 «Витязь аэро» в Камчатском крае выплатят единовременно около 3,3 млн рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.

Поясняется, что 2 млн составят страховые выплаты, 1 млн — помощь перевозчика, 300 тыс. рублей — материальная помощь правительства региона.

Также родственники погибших получат возможность бесплатного перелета в Петропавловск-Камчатский и обратно.

Обломки вертолета Ми-8 авиакомпании «Витязь-аэро» были найдены 1 сентября в районе горного массива Вачкажец на Камчатке. На месте крушения обнаружили тела 17 человек. В вертолете находился финдиректор РФС, а также основатели сообщества туроператоров «Большая страна». Всего на борту было 22 человека, по предварительным данным, никто не выжил. Причиной аварии названа ошибка пилотов.

Ранее на Камчатке объявили траур 3 сентября в связи с крушением вертолета.