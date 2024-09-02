Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Раскрыт размер выплат родственникам погибших в катастрофе Ми-8

Роcавиация: близкие погибших в катастрофе Ми-8 получат около 3,3 млн рублей

close
МЧС России

Близким погибших при крушении вертолета Ми-8 «Витязь аэро» в Камчатском крае выплатят единовременно около 3,3 млн рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.

Поясняется, что 2 млн составят страховые выплаты, 1 млн — помощь перевозчика, 300 тыс. рублей — материальная помощь правительства региона.

Также родственники погибших получат возможность бесплатного перелета в Петропавловск-Камчатский и обратно.

Обломки вертолета Ми-8 авиакомпании «Витязь-аэро» были найдены 1 сентября в районе горного массива Вачкажец на Камчатке. На месте крушения обнаружили тела 17 человек. В вертолете находился финдиректор РФС, а также основатели сообщества туроператоров «Большая страна». Всего на борту было 22 человека, по предварительным данным, никто не выжил. Причиной аварии названа ошибка пилотов.

Ранее на Камчатке объявили траур 3 сентября в связи с крушением вертолета.

Все новости на тему:
Крушение Ми-8 на Камчатке
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами