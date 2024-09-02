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Транспортная прокуратура назвала версии причин крушения вертолета Ми-8 на Камчатке

Транспортная прокуратура: причиной крушения Ми-8 на Камчатке могла быть поломка

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МЧС России

Причиной крушения Ми-8 на Камчатке могла быть техническая неисправность и нарушение правил пилотирования. Такие основные версии причин трагедии назвали для ТАСС в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

«Произведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские, химическая, летно-техническая судебные экспертизы, изъяты образцы топлива с места вылета воздушного судна, бортовой самописец и GPS-навигатор, техническая документация, проводится комплекс иных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин авиационной катастрофы», — рассказали о следственных действиях в прокуратуре.

Отмечается, что расследование обстоятельств авиакатастрофы продолжается.

До этого объявили траур 3 сентября в связи с трагедией.

Обломки вертолета Ми-8 авиакомпании «Витязь-аэро», который пропал с радаров 31 августа, были найдены 1 сентября в районе горного массива Вачкажец на Камчатке. Изначально на месте крушения обнаружили тела 17 человек. В вертолете летел финдиректор РФС, а также основатели сообщества туроператоров «Большая страна». Всего на борту находились 22 человека, их тела были обнаружены спасателями.

Ранее на Камчатке объявили траур 3 сентября в связи с крушением вертолета.

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