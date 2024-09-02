Парфюмер перечислила самые интересные «овощные» ароматы

Одним из самых интересных «овощных» звучаний в парфюме является сочетание нот моркови и ванили. Об этом «Москве 24» рассказала химик, парфюмер Валерия Нестерова.

По ее словам, в этом случае сладковато-землистые оттенки моркови и кремовая ваниль вызывают ассоциации с морковным пирогом. Уют могут создать огурец и ореховые оттенки миндаля, а также сладкие ноты тыквы и пряных специй — корицы, мускатного ореха, продолжила эксперт. Если хочется освежающего аромата, она советует выбрать парфюм с нотами томата и зеленого чая, томата и базилика или сельдерея и бергамота.

«Также советую попробовать парфюм со сладкими землистыми нотами свеклы и анималистичной густой амброй. Такие композиции хорошо подчеркивают статус человека», — отметила Нестерова.

Среди других интересных сочетаний — ноты имбиря с травянистыми оттенками розмарина, а также фенхеля, имеющего сладковатое звучание, с теплым древесным запахом кедра, заключила парфюмер.

Парфюмер и аромапсихолог Марина Огнева до этого говорила, что наиболее удачными для мужских ароматов являются ноты мандарина, кожи, табака и мяты. По ее словам, мандарин может сочетаться с дополнительными цитрусовыми. Например, лимоном, лаймом или бергамотом.

Ранее сообщалось, что производство парфюма в России достигло рекорда.