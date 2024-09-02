В сети представили фильм «Что значит быть казаком? Это наша жизнь!»

Военкор Readovka Максим Долгов опубликовал мини-фильм о казачьей добровольческой бригаде «Терек», сообщается в Telegram-канале Readovka.

Для съемок фильма военкор провел несколько дней с бригадой «Терек», которые освобождают Часов Яр в Донбассе. Также Максим Долгов узнал у членов бригады об их обычаях на передовой.

О работе бригады «Терек» рассказал и бывший атаман Терского казачьего войска, всероссийский атаман Виталий Кузнецов.

Казачья бригада «Терек» — добровольческое соединение на базе Терского казачьего войска.