Мужчина получил ранения в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали город Шебекино в Белгородской области, ранения получил один мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, мужчину с баротравмой и осколочным ранением мягких тканей спины доставили в областную клиническую больницу.

Второй дрон ВСУ ударил по парковке коммерческого предприятия, вследствие чего три легковых автомобиля получили повреждения, добавил Гладков.

До этого глава области сообщил, что женщина получила ранения в результате атаки ВСУ в поселке Дубовое Белгородского района.

Также Гладков сообщил, что все школы на Харьковской горе города Белгорода будут закрыты две недели из-за обстрелов со стороны ВСУ.

В Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны России ночью сбили два беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины — один в Белгородской области и один над Черным морем.

Ранее Гладков сообщил о попаданиях в объекты в Белгороде.