Врачи объяснили, как не пропустить опасные симптомы аритмии

Зачастую люди игнорируют опасные симптомы и не замечают, что они говорят о наличии аритмии, предупредила кардиолог, врач-аритмолог Мария Серова. Это заболевание – угроза для жизни, которая чаще кончается хуже, чем онкология, подчеркнула она в беседе с RT.

Среди основных симптомов – нерегулярный ритм сердца, учащенное или замедленное сердцебиение, а также перебои в работе сердца. Также наблюдаются слабость, снижение выносливости, работоспособности. Главная опасность состоит в том, что люди игнорируют такие симптомы, особенно если речь идет о молодежи, отметила врач.

«Однако это заблуждение: аритмия — угрожающее жизни заболевание, выживаемость от последствий этого заболевания на 7% ниже, чем от онкологии», — подчеркнула она.

Наиболее опасной, по словам Серовой, считается фибрилляция предсердий – она в пять раз повышает риск инсульта и втрое – риск сердечной недостаточности. Общую смертность такой недуг увеличивает в два-три раза. 40% всех летальных исходов от инсульта – это причина фибрилляции предсердий, подчеркнула кардиолог.

Врач призвала россиян регулярно проходить медосмотры и диспансеризацию, чтобы вовремя выявить опасное заболевание. При любых тревожных симптомах важно обратиться в больницу. Если будет выявлена фибрилляция предсердий, то лечить его, скорее всего, будут с помощью радиочастотной абляции, заключила специалист.

Ранее врачи обнаружили простой способ оценить риск опасной аритмии.