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Иранского блогера посадили на 12 лет за твит, набравший больше лайков, чем пост аятоллы

В Иране суд отправил блогера в тюрьму на 12 лет из-за популярного твита с точкой

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Human Rights Activists In Iran

В Иране приговорили к тюремному заключению блогера, твит которого собрал больше лайков, чем пост верховного лидера Али Хаменеи, передает Iran International со ссылкой на адвоката осужденного.

Блогер Хоссейн Шанбехзаде был арестован в июне спустя несколько недель после публикации одной точки в ответ на пост Хаменеи. Его твит набрал примерно в два раза больше лайков. Как уточняется, точку или другие одиночные символы часто используют иранские борцы с режимом для выражения безмолвного несогласия с проводимой политикой властей. Вскоре после ареста аккаунт Шанбехзаде в соцсети X был деактивирован, но его имя еще долго оставалась в разделе «популярное» на персидском языке.

Шанбехзаде известен откровенной и смелой критикой властей под своим настоящим именем в социальных сетях. Ранее блогер уже был заключен в тюрьму в связи с протестами 2019 года по обвинению в «оскорблении святынь и лидера Исламской Республики». На этот раз его обвинили в «произраильской и антирежимной пропагандистской деятельности», «оскорблении исламских святынь» и «распространении ложных сведений» в социальных сетях.

По совокупности наказаний суд приговорил Шанбехзаде, которого иранские СМИ называли «беглым агентом Моссада», к 12 годами тюрьмы. Гособвинитель утверждал, что подсудимый имел связи с высокопоставленными офицерами израильской разведки и был арестован при попытке бежать из Ирана.

31 августа адвокат Шанбехзаде объявил, что его подзащитного отправили за решетку по надуманным обвинениям, которые обычно выдвигаются судебной системой Исламской Республики против активных борцов с действующей властью и для запугивания остальных граждан. Юрист подчеркнул, что вина его клиента не доказана, так как уликами являлись лишь фрагменты его «частных разговоров» и выступления в поддержку других политзаключенных. Он собирается обжаловать приговор после разговора с Шанбехзаде.

Ранее иранского певца лишили свободы на три года за песню, получившую «Грэмми».

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