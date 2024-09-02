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Женщину и ее мужа с ожогом глаза отказались принять в больнице под Екатеринбургом

В Свердловской области женщину и ее мужа с травмой глаза не пустили в больницу

Мужчину с травмой глаза отказались принять в больнице под Екатеринбургом. Об этом сообщается в группе «ЧП Каменск-Уральский» во «ВКонтакте».

Пострадавший житель Катайска приехал ночью в Каменск-Уральский за срочной медицинской помощью. По словам его жены, мужчине в глаз попала окалина, после чего супруги на такси добрались до городской больницы №5.

«Медлить было нельзя», — написала жена пострадавшего.

Однако в медучреждении ее мужа принять отказались, а когда женщина стала снимать поведение сотрудницы на камеру, та выгнала ее из кабинета в коридор и захлопнула дверь. Жена пациента продолжила безуспешно убеждать медиков оказать помощь ее мужу и угрожала вызвать полицию.

В комментариях к посту осудили появление автора видео в больнице в нетрезвом виде и оправдали врачей за отказ принимать пьяного пациента. Позднее в свердловском минздраве сообщили Ura.ru, что пострадавший мужчина все же получил необходимую медицинскую помощь.

Ранее на Урале уволили медбрата, который в состоянии опьянения пытался сделать ребенку МРТ.

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