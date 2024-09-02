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Россиянку, отбывавшую пожизненный срок во Вьетнаме, этапировали в Ростовскую область

Россиянку, отсидевшую 10 лет во Вьетнаме, этапировали в Ростовскую область

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Мария Дапирка/VK

Марию Дапирку, отсидевшую 10 лет во вьетнамской тюрьме, этапировали в ИК-18 Ростовской области. Об этом «Газете.Ru» сообщил ее адвокат Сункар Нурмагамбетов.

По его словам, Дапирку перевели в колонию 23 августа.

23 августа 2014 года уроженку Ростова-на-Дону Марию Дапирку задержали в аэропорту Хошимина во Вьетнаме, где она делала пересадку по пути на родину. При досмотре в чемодане, который ей подарил молодой человек, оказалось двойное дно. Там было спрятано 2,78 кг кокаина. Дапирку арестовали.

В 2018 году россиянку приговорили к пожизненному лишению свободы. В общей сложности за решеткой она провела 10 лет.

14 февраля 2023 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес Дапирке свой приговор — 13 лет 4 месяца колонии общего режима. 8 августа ее привезли в Россию и поместили в СИЗО. Адвокат сообщал, что Мария готовит прошение о помиловании. Подробнее об ее истории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Вьетнам передал Марию Дапирку России.

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