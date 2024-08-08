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Вьетнам передал РФ подозреваемую в контрабанде наркотиков

Генконсул РФ Садыков: Вьетнам передал РФ подозреваемую в контрабанде наркотиков

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Мария Дапирка/VK

Вьетнам передал РФ подозреваемую в контрабанде наркотиков Марию Дапирку. Об этом сообщил генеральный консул России в Хошимине Тимур Садыков, передает ТАСС.

Женщина была передана на родину для отбывания наказания в соответствии с Договором между РФ и Социалистической Республикой Вьетнам (СРВ) о передаче лиц, осужденных к лишению свободы. Женщина была задержана в 2014 году в аэропорту Хошимина с 2,7 кг кокаина. При этом сама она заявляла, что наркотики в ее чемодан мог подложить ее парень-нигериец, с которым она познакомилась в Таиланде, и отрицала вину в контрабанде. Вьетнамским судом Дапирка была приговорена к пожизненному лишению свободы. Сейчас ей 37 лет.

«Осужденную регулярно посещали сотрудники генконсульства, которые обеспечивали соблюдение ее законных интересов. Все ее просьбы личного и бытового характера принимались во внимание и по возможности выполнялись», — сообщил Садыков.

До этого Бразилия экстрадировала россиянку по делу о мошенничестве на 67 млн рублей.

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