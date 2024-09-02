На месте крушения вертолета на Камчатке завершена поисково-спасательная операция

Найдены тела всех погибших при крушении вертолета на Камчатке. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Обнаружены и переданы органам СМЭ тела погибших. Поисково-спасательная операция завершена», — сообщил он.

Спасателей с места крушения вертолета заберет вертолет МЧС.

До этого объявили траур 3 сентября в связи с трагедией.

Обломки вертолета Ми-8 авиакомпании «Витязь-аэро», который пропал с радаров 31 августа, были найдены 1 сентября в районе горного массива Вачкажец на Камчатке. Изначально на месте крушения обнаружили тела 17 человек. В вертолете летел финдиректор РФС, а также основатели сообщества туроператоров «Большая страна». Всего на борту находились 22 человека, по предварительным данным, никто не выжил.

Ранее военный вертолет Боснии и Герцеговины упал в озеро.