Подрывник из Рязани заявил во время допроса о частичном признании своей вины

Гражданин России и Италии Руслан Сидики во время допроса признал свою вину в атаке на военный аэродром Дягилево и подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области в 2023 году. Об этом пишет ТАСС.

Однако он настаивает на том, что его действия следует квалифицировать как диверсию, а не терроризм. Сидики также отрицает обвинения в обучении терроризму.

«В ходе последнего допроса Руслан Сидики заявил следователям о частичном признании вины: он согласился с обвинением в части атаки на аэродром и подрыве железнодорожного полотна. При этом он не согласен с квалификацией предъявленных ему обвинений, настаивая на том, что совершил диверсии, а не теракты», — рассказал источник агентства.

Сидики обвиняется в совершении девяти особо тяжких преступлений террористической направленности. Расследование уголовного дела в отношении него еще не завершено, но находится на завершающей стадии.

Обвиняемый был арестован правоохранительными органами в прошлом году в своей квартире в Рязани, где ожидал получение от Службы безопасности Украины схемы радиодетонатора, способного самоуничтожаться на расстоянии одного километра от активированного самодельного взрывного устройства, рассказали в правоохранительных органах. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 205. До ареста он жил в Рязанской области и работал сантехником-электриком в одном из местных торговых центров.

По информации Следственного комитета, 11 ноября 2023 года в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190-м километре между станциями Рыбное и Блокпост 204-й км в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции Титан до Юльевки. В результате инцидента были повреждены 15 вагонов.

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