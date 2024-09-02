Очередей к пунктам досмотра с обеих сторон Крымского моста нет

Перед пунктами досмотра Крымского моста нет очередей. Об этом сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

По состоянию на 02:00 мск с обеих сторон Крымского моста не имеется затруднений в проезде к досмотровым пунктам.

К 23:00 мск 1 сентября со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 315 автомобилей. Время ожидания составляло около часа. Со стороны Керчи скопления транспортных средств не было.

До этого сообщалось, что Следственный комитет Российской Федерации не смог идентифицировать всех соучастников подрыва Крымского моста в октябре 2022 года.

Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года: от взрыва грузовика загорелись цистерны грузового поезда и обрушились два пролета автомобильной части сооружения.

Ранее сообщалось, что часть фигурантов дела о подрыве Крымского моста скрылась от СК за границей.