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В Ессентуках произошла крупная авария на водоводе

Авария на водоводе в Ессентуках оставила без воды почти 20 санаториев

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Depositphotos

В результате коммунальной аварии в городе-курорте Ессентуки Ставропольского края около 20 санаториев и гостиниц осталось без воды. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Ставрополькрайводоканал».

Авария произошла на водоводе диаметром 400 мм в районе санатория «Шахтер». Из-за проведения аварийно-восстановительных работ частично снижено давление и временно ограничена подача воды 300 абонентам, в числе которых 19 санаториев и гостиниц.

До восстановления водоснабжения будет организован подвоз воды с помощью автоцистерн.

До этого сообщалось, что на Троицком групповом водоводе в Геленджике произошла авария, в результате которой без воды осталась вся западная часть города. Подачу воды удалось восстановить спустя несколько часов аварийных работ.

В ночь с 27 на 28 августа на центральном водопроводе Губкина Белгородской области произошла авария. Без холодной воды остались около 25,5 тысяч человек.

Ранее в Энгельсе Саратовской области произошла авария, в результате которой город остался без водоснабжения и электроэнергии.

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