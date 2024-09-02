После стрельбы у ресторана в центре Москвы задержан мужчина

Правоохранители задержали возможного участника конфликта со стрельбой в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, передает РИА Новости.

По данным ведомства, на Малой Бронной граждане в момент конфликта применили травматическое оружие.

«Полицейскими был задержан один человек», — отметили в сообщении, уточнив, что нарушителя доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полиция разыскивает других участников конфликта.

До этого стало известно, что Пресненская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств конфликта в центре Москвы. Мужчины начали спорить внутри ресторана, потом вышли на улицу. Один из участников конфликта выхватил травмат. На место приехали правоохранители, они оцепили ресторан и эвакуировали посетителей.

Ранее неизвестный прострелил руку мальчику, игравшему в мяч в Подмосковье.