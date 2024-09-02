Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

После стрельбы у ресторана в центре Москвы задержан мужчина

МВД сообщило о задержании устроившего стрельбу в центре Москвы

close
Global Look Press

Правоохранители задержали возможного участника конфликта со стрельбой в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, передает РИА Новости.

По данным ведомства, на Малой Бронной граждане в момент конфликта применили травматическое оружие.

«Полицейскими был задержан один человек», — отметили в сообщении, уточнив, что нарушителя доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полиция разыскивает других участников конфликта.

До этого стало известно, что Пресненская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств конфликта в центре Москвы. Мужчины начали спорить внутри ресторана, потом вышли на улицу. Один из участников конфликта выхватил травмат. На место приехали правоохранители, они оцепили ресторан и эвакуировали посетителей.

Ранее неизвестный прострелил руку мальчику, игравшему в мяч в Подмосковье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами