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Спасатели возобновили поисковые работы на месте крушения вертолета на Камчатке

МЧС: на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке возобновились поисковые работы

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Телеграм-канал «МЧС России»

На Камчатке возобновились поисковые работы на месте крушения вертолета Ми-8. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС Российской Федерации.

В настоящее время спасатели работают в районе горного массива Вачкажец.

31 августа вертолет Ми-8, на борту которого находились 19 пассажиров и три члена экипажа, пропал в Камчатском крае. Воздушное судно следовало по маршруту вулкан Вачкажец — село Николаевка, но исчезло с радаров спустя пять минут после вылета.

Поиски продолжались в течение двух дней. 1 сентября сотрудники экстренных служб обнаружили вертолет в лесной местности. По предварительной информации, Ми-8 рухнул из-за ошибки пилотов. В условиях плохой видимости воздушное судно могло врезаться в сопку.

К текущему моменту спасатели нашли 17 человек из числа находившихся на борту людей. Никто из них не выжил.

Ранее упавший вертолет Ми-8 в Карелии подняли со дна Онежского озера.

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