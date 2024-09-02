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На границе Молдавии и Румынии приостановят работу КПП

Работу КПП «Костешты-Стынка» на границе Молдавии и Румынии приостановят

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«РИА Новости»' class="item-image" loading="lazy">
Кадр из видео/Телеграм-канал «РИА Новости»

Работа молдавско-румынского пограничного перехода «Костешты-Стынка», который находится на маршруте из Кишинева в Бухарест, будет приостановлена в понедельник из-за проведения технических работ на плотине. Об этом сообщает РИА Новость со ссылкой на пресс-службу молдавской таможенной службы.

«2 сентября 2024 года, с 09:00 до 14:00, будут осуществляться технические работы на плотине Стынка-Костешты. В связи с этим рекомендуем участникам приграничного движения заранее выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале пограничной полиции.

Путешественникам предлагается рассмотреть возможность пересечения границы с Румынией через альтернативные пункты пропуска в Липканах, Леова, Леушенах или Скуленах.

До этого СМИ писали, что Румыния планирует купить единственный порт Молдавии Джурджулешты. По информации издания, власти Румынии планируют обсудить сделку с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Ранее в Молдавии рассказали, когда республика может войти в Евросоюз.

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