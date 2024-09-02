В Тель-Авиве произошли столкновения демонстрантов с полицией

В центре Тель-Авива после акции протеста в поддержку удерживаемых в секторе Газа заложников произошли массовые беспорядки. Об этом, ссылаясь на пресс-службу израильской полиции, сообщает РИА Новости.

Активисты заблокировали шоссе Аялон, разожгли костры прямо на проезжей части и вступили в перепалки с полицией. В свою очередь, полицейские пытаются вытеснить протестующих с шоссе и производят аресты самых активных демонстрантов.

По имеющейся информации, среди сотрудников полиции есть пострадавшие.

До этого сообщалось, что в Тель-Авиве начался митинг, участники которого требуют скорейшего заключения сделки для освобождения заложников из сектора Газа. Митинг собрал десятки тысяч человек. Это самая крупная акция в Израиле с 2023 года, когда граждане протестовали против судебной реформы. Со 2 сентября в стране начнутся забастовки в аэропорту, детских садах, госучреждениях, школах и поликлиниках. К ним также присоединятся сотни частных компаний.

Ранее сообщалось, что премьер Израиля потребовал усилить охрану своего сына.