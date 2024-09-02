Эксперт рассказал, зачем в бизнесе используют технологию распознавания лиц

Технологии распознавания лиц не только меняют сферу обеспечения безопасности во всем мире, но и помогают оптимизировать бизнес-процессы в компаниях. Продуктовый менеджер Programming Store Александр Бурмистров рассказал «Газете.Ru», как работает система распознавания лиц в бизнесе, и каким компаниям она нужна.

«Большинство систем распознавания действуют по принципу реперных точек — они находят места на лице, по которым можно построить его очертания. Например, кончики глаз, губ, носа. Современные программы идентифицируют всего около 80 таких точек. Компьютер соединяет их линиями и составляет многомерный вектор. Если на разных фотографиях векторы совпадают, система определяет — это один и тот же человек», — объяснил он.

Искусственный интеллект перестает распознавать людей, если одна или более реперных точек пропадает из кадра. Например, такое может произойти при повороте головы, или когда их закрывает одежда. В таком случае вектор выходит за пределы схожести, и система не распознает человека.

«Почти все системы защищены от подлога, то есть с достаточно высокой вероятностью определяют, что перед ними фотография на телефоне, а не живой человек. Если 10 лет назад систему можно было обмануть, сегодня технологии шагнули далеко вперед. Например, в 2016 году в журнале Proceedings публиковали результаты эксперимента, в котором с помощью фотографий удалось обмануть 5 систем распознавания лиц. С современными программами так сделать не получится, в них встроены технологии Liveness Detection, которые отличают человека от фото. Вероятность взлома также стремится к нулю — векторы хранятся в хранилищах, которые защищены по государственным стандартам. Так нарушителям сложнее обойти защиту», — добавил эксперт.

По словам Бурмистрова, раньше крупные торговые сети проводили тендеры на реализацию систем поиска преступников. Например, чтобы обнаружить на их территории лиц из черного списка. Сейчас такие системы обязаны работать через единую биометрическую систему (ЕБС), что делает их не очень эффективными. Ведь чтобы определить человека через ЕБС, тот должен добавить свою биометрию самостоятельно. Злоумышленники однозначно не будут этого делать.

Однако в бизнесе системы распознавания чаще применимы для других целей.

«Например, для контроля доступа к данным или входа в организацию. Этот способ идентификации личности гарантирует, что система определила конкретного человека, а не его паспорт или пропуск, который мог показать кто угодно. Так, частая проблема на предприятиях — сотрудник на проходной отмечает не только себя, но и «того парня». Если бизнес использует распознавание по лицу, соблюдать трудовую дисциплину и отмечать режим работы сотрудников куда реальнее. Например, однажды система помогла увидеть, что по бумагам работало 100 человек, а по факту 90. Соответственно, бизнес может выявлять такие случаи и экономить на ФОТ. Даже в Госдуме с сентября вводят эксперимент на вход в палату по системе распознавания лиц», — рассказал специалист.

До эры ЕБС распознавание людей использовалось более широко и разнообразно. Например, в некоторых заведениях с помощью таких систем определяли приход VIP-клиентов. На это событие персонал должен был особенным образом реагировать. Однако сейчас право на сбор биометрических данных имеет только ЕБС.

В будущем распознавание человека все больше будет входить в рутину. Для некоторых технология уже заменяет ключи от дома, пароли от компьютеров, и даже платёжные карты и NFC — беспроводной обмен информацией. Поэтому всем бизнесам, в которых есть идентификация человека — например, физический и цифровой контроль доступа, фиксация событий с привязкой к человеку, стоит ввести технологию. Это не требует больших бюджетов: стоимость в среднем составляет от 30 до 100 рублей за человека в месяц.

«Учитывая, что распознавание лиц монополизировано Единой биометрической системой и регламентировано федеральным законом, системы с технической точки зрения почти одинаковые. Отличаются друг от друга только функционалом. Например, одни на основе результатов распознавания помогают контролировать соблюдение режима работы, другие — доступ на объект или к сегментам IT-системы. Поэтому нужно выбирать систему, исходя из конкретной задачи бизнеса», — сказал эксперт.

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