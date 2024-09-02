Россиянам объяснили, что делать, если телефон попал в море или под ливень

Попадание телефона под воду может привести к внутренним повреждениям или отказу дисплея, гаджет может перестать заряжаться или просто больше не включиться. Поэтому важно знать, как реанимировать телефон, если он упал в воду, рассказал «Газете.Ru» технический директор сервиса «Павербанки МТС Юрент» Илья Казаков.

«Для начала перестаньте паниковать — немедленно достаньте смартфон из воды и тщательно высушите его чистой тканью или салфеткой. Если модель вашего телефона считается водонепроницаемой или вы разлили на него другую жидкость, Apple и Samsung рекомендуют промыть пораженный участок водопроводной водой, но здесь будьте осторожны, чтобы не усугубить проблему», — объяснил он.

Если телефон включен, обязательно выключите его. Не поддавайтесь искушению разблокировать его и проверить, работает ли он — это может помешать «реанимации».

«Следующий шаг — снять с телефона все, что можно. Чехлы, крышки, карты памяти, стилус, SIM-карты, если есть съемный аккумулятор. Затем сухой салфеткой протрите все, включая отсек для аккумулятора, экран, порты подключения. Осторожно встряхните устройство — так вы избавитесь от воды, застрявшей в разъеме для наушников, портах зарядки и динамике. Можно попробовать выдуть жидкость из разъемов специальной воздуходувкой, но не феном. Дело в том, что тепло может расплавить некоторые детали и схему», — добавил эксперт.

Для устройств Apple рекомендуется слегка постучать гаджетом по руке, повернув его разъемом Lightning или USB-C вниз, чтобы удалить лишнюю жидкость. Затем нужно ставить iPhone в сухом месте с небольшим потоком воздуха и поместить его перед вентилятором, который будет дуть холодным воздухом прямо в разъем — это может помочь процессу.

Популярный способ удаления влаги — поместить гаджет в миску с сырым рисом. Более надежный вариант — положить телефон в герметичный контейнер вместе с пакетиками силикагеля. Они впитывают влагу лучше, чем рис.

«Если есть возможность, подождите сутки, прежде чем включать гаджет, чтобы он полностью высох. Если повреждения минимальны, устройство должно снова начать работать или, по крайней мере, загрузиться. При этом важно также не заряжать влажный телефон хотя бы пять часов, иначе можно усугубить проблему», — резюмировал Казаков.

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