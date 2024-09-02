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Каждый третий россиянин путешествовал на боковушке у туалета

У трети россиян есть опыт путешествия на боковушке возле туалета

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Shutterstock/JetKat

Оказалось, что каждый третий россиянин (38%) хотя бы раз покупал место на боковушке у уборной комнаты. Это показало исследование сервиса Купибилет, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

16% объяснили эту покупку тем, что не видят разницу между этим местом и другими в поезде. 13% были вынуждены взять место, так как других свободных не оставалось. 10% сделали свой выбор исходя из экономии бюджета. В основном путешественниками на этом месте оказались мужчины и женщины (52% и 48% соответственно) в возрасте от 31 до 35 лет (23%).

«Боковушка у туалета уже стала некоторым нарицательным именем. Однако, сейчас она выглядит совсем не так, как раньше и покупают места здесь, как и обычные билеты. Стоимость поездки на боковушке у уборной комнаты тоже не будет сильно отличаться от других мест. Обычно разница составит около 3%», — рассказала Екатерина Долгих, директор по маркетингу компании Купибилет.

Тем не менее, решиться повторно на такое путешествие смогли бы лишь 18% опрошенных. 34% доплатили бы за место в купе, 32% сразу купили бы билет на самолет в эконом класс, 11% заплатили бы за место в спальном вагоне, а 6% выбрали бы полет бизнес-классом.

Ранее выяснилось, где россияне будут отдыхать по системе «Все включено» осенью.

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