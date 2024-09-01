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В России вступили в силу законодательные нововведения

С 1 сентября в России начинает действовать ряд законодательных нововведений

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Shutterstock

С 1 сентября в России начинают действовать изменения в законодательстве, касающиеся кредитов, госпошлин, ЖКХ, пенсий, школ, транспорта. Об этом сообщает РИА Новости.

Ограничивается использование плавающих ставок по кредитам. Они будут возможны в потребительских займах на сумму от тысячи средних зарплат, в ипотеке — от 200 до тысячи на 20 лет.

Будет разрешено в случае просрочки платежей по ипотеке продавать жилье, находящееся под залогом.

Повышаются судебные пошлины. Иск о расторжении брака обойдется россиянам в 5 тыс. рублей. Для того, чтобы обратится с иском о признании должника несостоятельным банкротом, физическому лицу необходимо будет 10 тыс., юридическому — 100 тыс. рублей.

Будут скорректированы правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Кроме того, собственники смогут сами принимать решение об обследовании за свой счет технического состояния многоквартирного дома.

Вступают в силу прописанные еще в апреле в Трудовом кодексе РФ новые правила оплаты сверхурочной работы. Также запускается пилотный проект по повышению зарплат в вузах, который охватит около 7,5 тысячи преподавателей в 50 учебных заведениях.

Те граждане, которым в сентябре исполнится 80 лет, получат увеличенные пенсии.

Будет выдаваться остаток материнского капитала в случае, если он не превышает 10 тыс. рублей.

В школах запрещается использование мобильных телефонов, планшетов, «умных» часов с сим-картой и других устройств. Во всех образовательных учреждениях в обязательном порядке нужно будет вывешивать государственный флаг России.

До этого сообщалось, что расчет выплат за сверхурочную работу в России будут производить по-новому.

Ранее в РФ упростили получение военных пенсий для защитников Донбасса.

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