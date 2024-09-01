Павел Дуров присматривает квартиру в Париже перед судом

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, которого французский суд выпустил под залог, ищет квартиру в центре Парижа в преддверии суда. Об этом сообщает журнал Paris Match.

По информации издания, российский предприниматель собирается переехать в новое жилье уже в конце следующей недели. При этом, сколько будет стоить новая жилплощадь, его не интересует, говорится в статье.

«Он уже поручил охотнику за недвижимостью подыскать ему дом в «красивых районах» Парижа», — отмечают авторы материала.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Его обвиняют в шести правонарушениях, в том числе ему вменяют администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций.

Основатель Telegram взят под судебный надзор с залогом €5 млн, ему также запретили покидать Францию.

Ранее Дурова заметили со спутницей на прогулке в Париже.