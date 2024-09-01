Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Белгородчине раненый глава сельского поселения просит выписать его из больницы

Раненый глава Малиновского сельского поселения просит выписать его из больницы

close
Кирилл Брага/РИА Новости

Глава Малиновского сельского поселения Белгородской области Игорь Старцев, получивший множественные осколочные ранения в результате атаки ВСУ, просит врачей выписать его из больницы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Я сегодня навестил Игоря Юрьевича в палате. Он получил тяжелые осколочные ранения, один из осколков попал в глаз. Несмотря на это, он уже на следующий день после поступления в больницу просил выписать его. Говорит, что должен быть на работе, а больничный считает практически дезертирством», — написал Гладков.

Губернатор отметил, что в пятницу машина главы сельского поселения была атакована FPV-дроном, когда он ехал в село Петровка оценить последствия после удара ВСУ.

Жители Малиновского сельского поселения, по словам Гладкова, волнуются о состоянии Старцева. Однако глава региона настоял на прохождении полного лечения и реабилитации.

До этого Гладков рассказал, что двое детей, пострадавших при атаке украинских войск на Белгород, находятся в крайне тяжелом состоянии.

Ранее ВСУ пытались атаковать беспилотниками Москву.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами