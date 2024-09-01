На Белгородчине раненый глава сельского поселения просит выписать его из больницы

Глава Малиновского сельского поселения Белгородской области Игорь Старцев, получивший множественные осколочные ранения в результате атаки ВСУ, просит врачей выписать его из больницы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Я сегодня навестил Игоря Юрьевича в палате. Он получил тяжелые осколочные ранения, один из осколков попал в глаз. Несмотря на это, он уже на следующий день после поступления в больницу просил выписать его. Говорит, что должен быть на работе, а больничный считает практически дезертирством», — написал Гладков.

Губернатор отметил, что в пятницу машина главы сельского поселения была атакована FPV-дроном, когда он ехал в село Петровка оценить последствия после удара ВСУ.

Жители Малиновского сельского поселения, по словам Гладкова, волнуются о состоянии Старцева. Однако глава региона настоял на прохождении полного лечения и реабилитации.

До этого Гладков рассказал, что двое детей, пострадавших при атаке украинских войск на Белгород, находятся в крайне тяжелом состоянии.

Ранее ВСУ пытались атаковать беспилотниками Москву.