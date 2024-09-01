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В МЧС предупредили о высокой пожароопасности в Москве

МЧС: в Москве ожидается высокая пожароопасность со 2 по 4 сентября

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

В пресс-службе главного управления МЧС России по Москве заявили, что в период со 2 по 4 сентября в столице ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

В ведомстве подчеркнули, что, по прогнозам синоптиков Росгидрометцентра, в столице ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

В МЧС порекомендовали соблюдать требования пожарной безопасности, а также исключить обращение с открытым огнем.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в августе в России значительно уменьшилась территория с высокой вероятностью возникновения пожаров.

Вильфанд отметил, что чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в восточной части Коми, западной части Якутии и в Иркутской области. На севере Якутии температура понизилась на 4-8 градусов ниже нормы, что привело к уменьшению класса пожароопасности.

В течение двух ближайших дней в Мурманской области прогнозируется пятый чрезвычайный класс пожарной опасности. Вильфанд подчеркнул, что пожароопасность также возрастет в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

Ранее из-за сухой погоды на всей территории Тувы ввели режим ЧС в лесах.

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