В МЧС предупредили о высокой пожароопасности в Москве

В пресс-службе главного управления МЧС России по Москве заявили, что в период со 2 по 4 сентября в столице ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
В ведомстве подчеркнули, что, по прогнозам синоптиков Росгидрометцентра, в столице ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.
В МЧС порекомендовали соблюдать требования пожарной безопасности, а также исключить обращение с открытым огнем.
До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в августе в России значительно уменьшилась территория с высокой вероятностью возникновения пожаров.
Вильфанд отметил, что чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в восточной части Коми, западной части Якутии и в Иркутской области. На севере Якутии температура понизилась на 4-8 градусов ниже нормы, что привело к уменьшению класса пожароопасности.
В течение двух ближайших дней в Мурманской области прогнозируется пятый чрезвычайный класс пожарной опасности. Вильфанд подчеркнул, что пожароопасность также возрастет в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.
Ранее из-за сухой погоды на всей территории Тувы ввели режим ЧС в лесах.