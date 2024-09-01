В Москве автобус столкнулся с самосвалом, есть пострадавшие

Авария с участием самосвала и автобуса с пассажирами произошла на 231-м км ЦКАД в Новой Москве. Об этом сообщил Telegram-канал московской прокуратуры.

Отмечается, что в результате ДТП есть пострадавшие, а одного человека спасти не удалось. Сотрудники прокуратуры начали расследование обстоятельств случившегося.

Как пишет Life со ссылкой на Shot, авария произошла около 19:15 в районе поселка Щаповское. Автобус, внутри которого находилось 27 рабочих, перевернулся в результате ДТП.

Утверждается, что травмы получили порядка пяти человек.

До этого грузовик и автобус столкнулись в Воловском районе Тульской области на 287-м километре трассы. Пострадали водители, одного из них госпитализировали. Авария обошлась без трагедий, и пассажиры за медицинской помощью не обращались. Все 37 человек доставят до места назначения попутным транспортом.

Ранее сообщалось об аварии в Нижегородской области, где минивэн влетел в отбойник.