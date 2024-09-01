Названы причины задержки рейса Анталья — Москва

Представитель авиакомпании Turkish Airlines заявили, что задержка авиарейса Анталья — Москва была вызвана временными ограничениями в московских аэропортах в воскресенье утром, ситуация скоро вернется в нормальный режим. Об этом сообщает РИА Новости.

В компании подчеркнули, что пока самолеты оставались в режиме ожидания, происходили перенаправления рейсов в другие аэропорты с увеличением времени.

Там добавили, что ситуация скоро вернется в нормальный режим, пассажирам своевременно объявят об этом.

1 сентября сообщалось, что более 150 российских туристов застряли в аэропорту турецкой Антальи, пассажиры сообщили, что Turkish Airlines перенесли вылет на 15 часов.

Туристы рассказали, что авиакомпания сообщила о переносе рейса TK3994 с 07:50 на 22:00, не объясняя точных причин. Из-за переноса рейса многие опоздали на стыковочные рейсы.

В середине августа сообщалось, что туристы из России не могли вылететь в Москву из египетской Хургады более 10 часов. Самолет Airbus A320-200 рейса UJ 601 авиакомпании Al Masria Universal Airlines должен был вылететь еще 17 августа в 17:00.

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